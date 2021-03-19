Вакансии уборщиков вошли в топ востребованных профессий ЖКХ

Москва, 19 марта. Аналитики составили топ востребованных рабочих профессий в ЖКХ в России в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные исследования «VK Работа».

В этот список входят вакансии слесарей-сантехников (средняя зарплата 18,8 тыс. рублей), электрогазосварщиков (21 тыс. рублей), дворников (15, 2 тыс. рублей), слесарей аварийно-восстановительных работ (16,6 тыс. рублей) и кочегаров (17,8 тыс. рублей). Наибольшее количество откликов получают уборщики/уборщицы, ревизоры, диспетчеры, электрики и дворники.

На вакансии в ЖКХ в России больше откликаются мужчины, чем женщины — перевес в сторону первых составляет 6%. В рамках исследования «VK Работы» было проанализировано более 3 тыс. вакансий и 2,5 тыс. анкет соискателей в сфере ЖКХ по всей России.

День работника ЖКХ будет отмечаться в России 21 марта. Недавно ФАН рассказал об истории развития данной сферы и раскрыл должностные обязанности сотрудников жилищно-коммунального хозяйства.