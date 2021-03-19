Тысячи украинцев планируют привиться вакциной «Спутник V» на территории РФ

Представители Государственной пограничной службы Украины (ГСПУ) зафиксировали резкое увеличение числа украинских граждан, пересекающих границу с Российской Федерацией в составе организованных групп. Согласно ведомственному отчету, целью визита большинства украинцев из состава подобных групп является «лечение и уход за больными в сопредельном государстве». В Киеве склонны полагать, что таким образом жители Незалежной в массовом порядке пытаются вакцинироваться от коронавируса российским препаратом «Спутник V». По некоторым данным, в отношении таких граждан власти Украины введут дополнительные санкции. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

Объявление, которое владелец небольшой транспортной компании из Киевской области Виталий Васильченко (имя изменено) разместил на одном из украинских столичных порталов, явно может претендовать на оригинальность.

«Сел в автобус на Украине, в Москве привился, на Украину вернулся. Недорого, но с гарантией», — гласил фирменный слоган.

Под словом «гарантия» перевозчик подразумевал беспрепятственное пересечение гражданами Украины украинско-российской границы. Васильченко не солгал. Учитывая, что в период пандемии участки указанной границы в регионах Сум, Чернигова и Харькова сегодня открыты лишь для ограниченного количества путешественников, автобусы компании Виталия, имеющие маркировку «Медицинский тур», действительно добираются до Москвы без всяческих проблем. При этом сам транспортник в доверительной беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей констатировал буквально следующее:

«Раньше я думал, что большинству пассажиров нужно просто приехать [в Россию] к своим родственникам, но после того, как те же пассажиры уже в России стали показывать документы об уколе против болезни (речь идет о вакцинации препаратом «Спутник V». — Прим. ФАН), я прозрел. Значит, люди еще раз приедут на второй укол и расскажут об этой практике друзьям и знакомым».

По мнению Васильченко, в данных условиях доходы от его бизнеса будут расти в геометрической прогрессии. И не только его.

«Сегодня украинцы действительно ищут любую возможность обезопасить себя от дальнейшего развития коронавируса, причем наши люди уже не верят в возможность спасения путем вакцинации дешевым индийским препаратом (CoviShield. — Прим. ФАН), — подчеркнула в комментарии корреспонденту ФАН врач высшей категории Наталья Берман. — В украинском информационном пространстве регулярно появляются сообщения о побочных эффектах AstraZeneca и Pfizer, и на этом фоне «Спутник» попросту выигрывает. Незачем рядовых граждан осуждать за «медицинское паломничество в Российскую Федерацию».

В том, что это паломничество будет набирать обороты, доктор сомнений не выразила. Таковых сомнений нет и у других экспертов.

«Сейчас сложно с точностью назвать количество украинцев, уже получивших бесплатные прививки препаратом «Спутник V» на территории Российской Федерации, но, на мой взгляд, речь идет как минимум о двух тысячах человек, — заявляет киевский социолог Юрий Павловский. — Нет никаких сомнений, что в ближайшее время о своем намерении привиться в России заявят еще десятки тысяч украинцев».

На вопрос, как в этих обстоятельствах поведет себя официальный Киев, Павловский не ответил. Да этого и не надо. Сразу на нескольких центральных телеканалах Украины были распространены агитационные материалы, авторы которых призвали сограждан «не ехать в агрессивную страну и не колоться никчемной сывороткой». А в украинском сегменте Всемирной паутины утверждалось, что для бесплатной вакцинации в России иностранец «должен будет пройти девять кругов ада, начиная от регистрации и заканчивая проверкой в ФСБ».

«Мы докажем, что Украина может справиться с коронавирусом исключительно с помощью западных партнеров», — заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Ему вторил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко:

«Препараты AstraZeneca и разработки Pfizer могут защитить нас от болезни, — заявил он. — Кроме того, CoviShield, который мы планируем активно использовать для массовой вакцинации, также будет полезен всем нам».

При этом после прививки препаратом CoviShield Ляшко слег со средней формой коронавируса.

Правительство Украины рассматривает возможность введения дополнительных запретов для пересечения украинцами границы с Российской Федерацией.

«Желание подлечиться в Москве станет несбыточной мечтой», — резюмируют скептики.

А тем временем запись на «медицинские туры» в Москву на Украине растет в геометрической прогрессии.