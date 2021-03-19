Прямое авиасообщение между Владивостоком и Комсомольском-на-Амуре возобновилось

Владивосток, 19 марта. Авиакомпания «ИрАэро» отправила прямые рейсы из Владивостока в Комсомольск-на-Амуре, сообщила в пятницу пресс-служба международного аэропорта Владивосток.

Отмечается, что начало рейсов произошло с задержкой от планового времени в более чем шесть часов. Полеты будут выполняться по четвергам с возвращением в тот же день. Перелет займет чуть более двух часов. Авиаперевозчик заявил, что стоимость билета по маршруту Владивосток — Комсомольск-на-Амуре будет от 3,5 тыс. рублей.

«Рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100», — сообщила пресс-служба.

Недавно сообщалось, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией. Мера будет актуальна до 16 апреля включительно.