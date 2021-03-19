Роза Сябитова собирается омолодиться за счет ботокса 

Москва, 19 марта. Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова призналась, что собирается обратиться к косметологам для омоложения.

Телеведущая всегда старается максимально честно общаться со своими поклонниками в Instagram. В этот раз она опубликовала снимок обложки нового номера журнала «Телепрограмма» со своей персоной. Многие подписчики оставили в комментариях массу комплементов по поводу удачной фотографии.

«Прическа очень вас молодит и нет пожилой пенсионерки — это слова Гузеевой на одну из невест, 55 годиков которой! Интересно Роза, уколы красоты вы делаете?» — написала пользователь под ником gallannik.

Сябитова не стала ходить вокруг да около и честно призналась, что собирается прибегнуть к ботоксу.

«Если вы имеете в виду ботокс, то буду делать в ближайшее время. Лицо «поехало», — ответила на комментарий телезвезда.

Несколькими днями ранее ведущая сообщила, что в ее возрасте не может быть и речи о новом браке. По ее словам, сегодня мужчины для нее «вроде вируса, который может расшатать всю систему устоев». Мужчины требуют слишком много внимания, а у телеведущей сейчас много дел.

По словам Сябитовой, в ее возрасте идеальным форматом отношений является тот, когда избранник «живет далеко».