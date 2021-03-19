АПК «Князь Олег» до передачи ВМФ совершит пуск ракеты «Булава»

Москва, 19 марта. Атомный подводный ракетный крейсер (АПК) стратегического назначения «Князь Олег» передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ в конце июля.

Передачу крейсера приурочат ко Дню ВМФ, который отмечается 25 июля. Однако перед этим атомная подлодка совершит учебно-боевой пуск ракеты «Булава» в рамках государственных испытаний, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Пуск планируется произвести из акватории Баренцева моря. Ракету выпустят по цели, расположенной на территории камчатского полигона Кура, уточнил собеседник агентства.

Корабли Балтийского флота отработали пуски крылатых ракет «Калибр». Вместе с ними участниками военных учений стали судна «Советск» и «Одинцово». Удары производились по целям на поверхности воды у линии берега.