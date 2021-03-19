Эколог Ястребцев объяснил вред весенних сугробов для здоровья

Москва, 19 марта. Таяние снега весной обнажает слой реагентов, которыми посыпали сугробы и лед в зимний период. Эти химикаты могут вызвать аллергические реакции, рассказал эколог Антон Ястребцев.

Реагенты представляют собой хлориды, которые не только вредят здоровью людей, но портят обувь, мебель и полы в доме. Чтобы сократить риск их попадания в квартиру, следует протирать подошвы ботинок влажной тряпкой и не бродить по помещению обутым.

«Чтобы решить проблему, надо запретить использовать реагенты на тротуарах и ввести лимит на дорогах. На автобанах можно использовать их без ограничения, но на обычных улицах надо очень сильно ограничить», — цитирует слова Ястребцева радио Sputnik.

Весенняя погода сама по себе таит опасность. В этот сезон традиционно наблюдается всплеск заболеваемости ОРЗ. После продолжительной зимы людям следует сохранять меры предосторожности и принимать иммунный интерферон в виде назальных капель.