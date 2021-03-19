Инвалидам по зрению в ДНР помогли оформить новые паспорта

Донецк, 19 марта. Активисты общественного движения «Донецкая Республика» помогли людям с инвалидностью по зрению в оформлении документов для получения паспорта ДНР.

Общественники помогли людям с инвалидностью в доставке и сборе документов в отдел миграционной службы, где для них был организован прием без очереди. Это было сделано для более быстрого и качественного получения новых документов республики.

«Сегодня мы организовали для представителей Республиканского общества слепых прием в миграционном отделении, для того чтобы люди могли без лишних бюрократических проволочек и очередей подать документы на получение паспорта республики», — заявила начальник отдела по работе с обращениями граждан Центрального исполкома ОД «ДР» Лилия Копылова.

Недавно сообщалось, что в Белоруссии с 1 сентября введут биометрические паспорта. Новый тип документов будет содержать фотографию гражданина, данные о его отпечатках пальцев и прочие личные сведения владельца.