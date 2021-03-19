ВОЗ усомнилась в лабораторном происхождении коронавируса

Женева, 19 марта. Версия о лабораторном происхождении коронавируса является маловероятной. Такое мнение высказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Специалисты работают над научным докладом о происхождении коронавируса. Речь идет о документе «высочайшего уровня», пояснил руководитель группы китайских специалистов, которая работала с экспертами ВОЗ в Ухане, Лян Ваньнянь.

Он отметил, что необходимая для доклада информация была получена по итогам консенсуса между китайскими и иностранными учеными, передает «Царьград». Однако ВОЗ еще может вернуться к версии о лабораторном создании коронавируса, если появятся новые доказательства.

Выступление на тему источника происхождения коронавируса может состояться уже на следующей неделе. После этого выйдет полноценный доклад, посвященный изучению данной темы.