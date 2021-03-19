Украину обвинили в разрушении основ Минских соглашений

Донецк, 19 марта. Намеренный срыв Украиной встречи контактной группы разрушает не только перспективы прогресса в переговорах, но основы мирного процесса. Об этом заявили в МИД ДНР.

Полномочный представитель ДНР на переговорах контактной группы, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова сообщала о том, что представители Украины сорвали встречу из-за нежелания вести диалог с общественниками ДНР. Донецкая сторона в ответ отказалась выполнить требование Киева и исключить из переговоров общественницу Майю Пирогову.

Никонорова отметила, что предложение министра реинтеграции Донбасса Алексея Резникова вернутся к трехсторонним переговорам возмутительное. Незалежная нарушила устоявшийся формат и пригласила туда своих «общественных экспертов». При этом предложения о восстановлении прежнего формата звучали как раз от представителей Донбасса, а не от Киева.

Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Украина сосредотачивает новые боевые силы на линии соприкосновения в Донбассе. Таким образом Киев пытается спровоцировать «ответный» удар с целью оправдания военной авантюры.