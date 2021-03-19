Ставшая бабушкой Валерия посетовала на современных невесток

Москва, 19 марта. Ставшая бабушкой певица Валерия похвалила своих хозяйственных невесток, которые сильно выделяются на фоне многих современных девушек, не умеющих даже готовить яичницу.

Валерия в интервью порталу WDay рассказала о семейной жизни младшего сына Арсения Шульгина, ставшего папой в первый день 2021 года вместе со своей молодой супругой Лианой. Для певицы малышка Селин стала первой внучкой, и в крохе она души не чает.

«Когда я взяла внучку на руки, испытала невероятные ощущения. Понюхала ее — молочный запах младенцев невероятно сладкий и вкусный. Его описать невозможно. Называю ее и печенькой, и конфеткой. Она доброжелательная, спокойная, не слышала ни разу ее плача», — поделилась эмоциями артистка.

Говоря о семьях своих сыновей, Валерия подчеркнула, что считает себя хорошей свекровью, поскольку никогда «не лезет ни в чьи дела, никого не учит жить». А главное — она искренне любит обоих своих невесток.

«Невестки обе классные, считаю, что мальчишкам крупно повезло. Девочки любят своих мужей, моих сыновей, они хозяйственные, будто из другого времени. Сегодня девушки из благополучных семей порой яичницу приготовить не могут, а у нас потрясающие хозяйки», — подчеркнула звезда.

Она уверена, что будет хорошей бабушкой и не будет надоедать сыновьям с нравоучениями по воспитанию детей. Если, конечно, они сами не обратятся за советом.

Ранее Арсений Шульгин рассказал, что ему приносит удовольствие заниматься родительскими обязанностями. Селин растет не по дням, а по часам, при этом молодая семья не считает нужным демонстрировать внешность дочери. Вместо этого, они активно рассказывают информацию о ней. Помимо ухода за ребенком, отец семейства не оставляет свою предпринимательскую деятельность и в выходные дни стремиться заниматься любимым делом.