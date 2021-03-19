Пушков посоветовал Белому дому научить Байдена дипломатии

Москва, 19 марта. США не могут рассчитывать на дипломатический диалог с Россией, пока их президент Джо Байден не знаком с искусством ведения переговоров. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Он отреагировал на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая заверила, что Вашингтон продолжит сотрудничать с Москвой в вопросах, где интересы сторон совпадают. В Вашингтоне отметили, что дипломатия является главным инструментом в общении с Кремлем, передает «Царьград».

«Пусть аппарат Белого дома и Госдеп сначала научат дипломатии своего президента, а потом уже о важности дипломатии толкуют. А то одно с другим никак не вяжется», — написал Пушков в своих соцсетях.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее назвал слова Байдена о России истерикой от бессилия. Американский лидер оскорбил всех российских граждан, высказавшись о президенте Владимире Путине.