Качество обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта и безопасности движения на Украине оставляют желать лучшего. Об этом говорят сами украинцы.

Лишь за последние несколько лет на железных дорогах Украины пассажиров поездов то заливала вода, то в пути загорались локомотивы. Именно конкретные случаи и ситуации красочнее всего иллюстрируют кризис в этой сфере.

«Душ» во всем вагоне

В конце июня 2020 года пассажиров поезда, который следовал по маршруту Апостолово — Херсон, начало заливать. На улице шел сильный ливень. Вода через крышу попала на пассажиров, намочила вещи, пол, столики. Кроме того, мокрыми оказались даже сидения в вагоне.

Давка в поездах во время пандемии

Не единожды в Сети появлялись сообщения о несоблюдении на поездах УЗ мер безопасности во время карантина. Когда 13 марта этого года компания показала вагоны спецрейсов в «красные зоны», в комментариях к ролику, пользователи писали, что никто не измерял температуру пассажиров, дезинфекция и обработка помещений на деле не проводилась, многие люди ехали без масок.

В некоторых областях Украины 1 июня 2020 года возобновили сообщение пригородных электричек. Сразу после этого в вагонах началась давка. Депутат, представитель общественного контроля «Укрзализныци» Виктор Гарвона писал в своем блоге в социальной сети, что ни о какой социальной дистанции речи не идет вовсе.

«Бучанское направление, <…> Фастовское. Оба битком, но мы проигрываем по плотности. Как, к сожалению, и проигрывали в карантин», — написал Гарвона.

Горящие локомотивы

Часто СМИ сообщали о пожарах на украинских поездах, которые уже давно отработали положенный срок эксплуатации. Например, 31 июля 2019 года в Винницкой области прямо во время следования по маршруту Казатин — Жмеринка в вагоне электрички впихнул пожар. Благодаря слаженным действиям машинистов обошлось без пострадавших и жертв.

В Полтавской области 26 декабря 2020 года на территории структурного подразделения «Укрзализныци» — «Центра механизации путевых работ» — сгорел вагон поезда. Два человека погибли. В Ровенской области 2 января нынешнего года на железнодорожной станции города Радивилов загорелся поезд Николаев — Ивано-Франковск — Рахов. Пламя охватило кузов локомотива. Происшествие обошлось без жертв.

Локомотив поезда с пассажирами, который двигался по маршруту Львов — Бахмут, загорелся 12 февраля 2021 года. Чтобы усмирить пожарище, которое хватило дизельную установку тепловоза, потребовались две пожарных машины и девять пожарных. В том происшествии пострадавших не было.

На Украине есть проблемы не только в сфере железнодорожного транспорта. Бывший депутат Верховной рады обратил внимание, как в стране упал уровень жизни и производства во время президентства Владимира Зеленского.