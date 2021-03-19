Власти Кипра с 1 апреля отменят карантин для туристов из России

Никосия, 19 марта. Российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без обязательного соблюдения карантина. Соответствующее заявление сделал министр туризма острова Саввас Пердиос.

Одновременно с этим Кипр возобновляет прямые рейсы из России. За сутки для вылета россиянам необходимо зарегистрироваться на Cyprus FlightPass и сдать два теста на коронавирус. Первый из них должен быть сделан перед вылетом, а второй — по прилете в аэропорт. Сдача тестов в аэропорту Ларнаки обойдется в 30 евро, а в аэропорту Пафоса — 32 евро.

Власти Кипра обещают россиянам безопасный отдых. Они делают все возможное для победы над распространением коронавируса и следят за соблюдением мер профилактики.

Греция ранее расширила количество разрешений на въезд для туристов из России. Теперь страна готова принимать до 4 тысяч россиян в неделю. С мая страна планирует отказаться от ограничений на въезд.