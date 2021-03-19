Актер из «Приключений Электроника» Александр Казимиров умер в Одессе

Одесса, 19 марта. Советский актер театра и кино Александр Казимиров скончался в возрасте 76 лет. Новость о смерти артиста сообщил его коллега Юрий Ющенко.

Александр Казимиров скончался еще 13 марта. Долгое время он работал в Одесском русском драматическом театре. Причина и обстоятельства смерти актера не уточняются.

«Ушел из жизни Александр Казимиров, актер Одесского русского драматического театра, актер кино. Светлая память...» — написал Ющенко на своей странице в Facebook.

Артист является уроженцем Одессы. В 1966 году он окончил Одесское театрально-художественное училище, после чего начал работать в Одесском русском драматическом театре им. Иванова. Его дебютная роль в кино состоялась в 1971 году в фильме «Синее небо». Однако большинство зрителей знают его по «Приключениям Электроника», где он сыграл отца Королькова.

В минувшую пятницу, 12 марта, из жизни ушел актер режиссер и сценарист Александр Гетман. На протяжении 15 лет он являлся руководителем театра «На Литейном» в Санкт-Петербурге.