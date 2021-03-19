Фирсов рассказал о тяжелом финансовом положении Легкоступовой перед смертью

Москва, 19 марта. Певица Валентина Легкоступова за несколько лет до смерти потеряла почти все сбережения и оставила после себя многомиллионные долги, заявил ее вдовец Юрий Фирсов.

Легкоступова скончалась в августе 2020 года, всего через месяц после свадьбы с Фирсовым. Родственники певицы ставят под сомнение, что причиной ее гибели послужил несчастный случай, обвиняя ее супруга. По их мнению, Фирсов гнался за наследством артистки. Однако сам яхтсмен уверяет, что в последние годы у Легкоступовой вообще не осталось денег.

В беседе с KP.RU Фирсов заявил, что в последние два года у артистки почти не было концертов, а незадолго до развода с предыдущим мужем Алексеем Григорьевым в 2018 году она потеряла бизнес.

«Влезла в огромные долги, непонятно, как выплачивать. Именно эта ситуация и вогнала ее в депрессию. Позже Валя признавалась мне: «Я лежала на кровати сутками, и слезы катились, не могла ни есть, ни спать. Ты буквально вытащил меня из этого состояния. Иначе бы я умерла». Я помогал ей оплачивать учебу сыну, выплачивать кредиты, отправляли деньги ее маме», — сообщил вдовец.

Фирсов возмутился тем фактом, что сегодня его называют альфонсом и абьюзером.

«Да она такой была человек — на нее голос нельзя повысить, она бы сразу пинками из дома погнала», — отметил он.

Яхтсмен заявил, что после госпитализации Легкоступовой он не смог попасть обратно в квартиру, поскольку «дочь Вали Анетта забрала обе пары ключей». В квартире также остались его вещи и одежда, которые «впоследствии включили в общую наследственную массу, подлежащую разделу между всеми наследниками».

«Я остался фактически бомжом», — негодует вдовец.

По его словам, Легкоступова «раздала» все свое оставшееся имущество семье. Ее дочери Анетте Бриль досталась квартира и дом, сыну Матвею и маме певицы — дом, а бывшему супругу Григорьеву при разводе достался дом в Феодосии и дорогая иномарка. Вместе с наследством певица оставила и долги — сумма которых, по словам Фирсова, составляет 4 млн рублей. Эту сумму поделят между всеми наследниками артистки.

«Сейчас я временно живу в Валиной квартире, здесь все о ней напоминает. Да, мы выпивали несколько дней, Валя сорвалась. Были причины. Но совсем не я тому виной. Проведено множество экспертиз, следователи подробно допросили и меня, и соседей, и врачей. Раз я не в тюрьме и не в СИЗО, ни от кого не бегаю, полагаю, это означает мою невиновность. Мне нечего скрывать», — подчеркнул он.

Отметим, Анетта и Матвей заявляли, что не пойдут на примирение с Фирсовым. Они намерены доказать, что тот не имел права заселяться в квартиру и менять замки. К тому же они уверены в причастности мужчины к смерти артистки.

Ранее источник ФАН, близкий к семье Легкоступовой, сообщил, что Фирсов может претендовать лишь на небольшую долю наследства. Певице принадлежит лишь половина квартиры, в которой она жила перед смертью и куда теперь заселился ее вдовец. Еще 50% недвижимости были записаны на Анетту Бриль. Соответственно, сейчас все наследники, включая Фирсова, должны в равных долях поделить половину квартиры.

Остальная недвижимость Легкоступовой будет делиться между ее детьми, поскольку все это она покупала еще до свадьбы с Фирсовым.