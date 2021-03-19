Экипаж МКС перестыкует корабль «Союз МС-17» к другому модулю

Москва, 19 марта. Перестыковка пилотируемого корабля «Союз МС-17» запланирована на 19 марта. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Роскосмоса.

«Союз МС-17» находится на Международной космической станции (МКС) с октября прошлого года. Он доставил на орбиту россиян Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также американку Кэтлин Рубинс. Космонавты пробудут на МКС до 17 апреля.

Корабль перестыкуют с модуля «Рассвет» на модуль «Поиск». Весь процесс должен занять около 29 минут. Ответственным за работу станет астронавт Сергей Рыжиков. Перестыковка корабля необходима, чтобы «Союз МС-18» причалил к модулю «Рассвет», а второй модуль можно было использовать для другого выхода космонавтов в открытый космос.

Корабль «Союз МС-18» отправится к МКС уже 9 апреля. Он доставит на орбиту россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американского астронавта Марка Ванде Хая.