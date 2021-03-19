Не берет ни «Крот», ни водка: адвокат Жорин нашел причину долголетия Алибасова

Москва, 19 марта. Ложиться в гроб при жизни считается хорошей приметой и залогом долголетия, заявил звездный адвокат Сергей Жорин. Так он прокомментировал поступок экс-участницы «Дома-2» Виктории Бони, устроившей на дне рождения дочери странный перфоманс.

В беседе с Пятым каналом Жорин не стал осуждать светскую львицу, наоборот отметив, что лежание в гробу является хорошей приметой. В доказательство своих слов он вспомнил о создателе группы «На-На» Бари Алибасове, который не просто ложился в гроб, а даже организовал целые похороны самого себя.

«Уже прошло больше десяти лет, как Бари Алибасов срежиссировал свои собственные похороны, лег в гроб — его даже отвозили в крематорий — и написал завещание, где указал, кому что достанется. С тех пор Бари словно стал Кощеем Бессмертным: его не берет ни «Крот», ни водка, ни психиатрическая больница. Поэтому с уверенностью можно сказать, что это, может быть, даже и хорошая примета», — отметил Жорин.

Дочка Бони Анджелина 17 марта отмечала свое 9-летие. По просьбе девочки, светская львица организовала ей вечеринку в стиле ужастиков и Хеллоуин в их доме в Монако. Сама мама нарядилась в ведьму.

Во время празднования Боня со словами: «Кто мечтал, чтобы меня похоронили заживо?» легла в гроб и закрылась крышкой.