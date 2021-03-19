Финансист Харченко поделилась секретом для заработка миллиона

Москва, 19 марта. Накопление денег для многих является единственным способом заработать миллион, так как не все могут построить успешный бизнес или найти высокооплачиваемую работу.

Копить деньги дома хорошо, но не очень эффективно, так как доходность такого способа равна нулю, отметила финансовый советник Анна Харченко. Ускорить процесс накопления могут вложения, передает «Прайм».

Депозит в банке даст человеку четыре-пять процентов доходов, облигации — на два-три процента больше. Вложения в акции же являются одним из самых удачных способов разбогатеть, его доходность составляет 15-20%.

«Еще быстрее увидеть приятные цифры на счете получится, если реинвестировать проценты — этот способ называют восьмым чудом света. Попробуйте сделать расчет на калькуляторе сложного процента, будете поражены и озадачены только одним вопросом: почему я не инвестировал раньше?» — рассказала Харченко.

Аналитик ГК «Финам» Юлия Афанасьева ранее рассказала о важности финансового планирования. Заниматься своим бюджетом необходимо грамотно, чтобы не потерять капитал.