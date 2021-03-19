Джо Байден «лишил» себя президентского кресла

Вашингтон, 19 марта. Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время выступления на публике снова допустил оговорку. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Американский лидер назвал президентом Камалу Харрис, которая сейчас занимает пост вице-президента США. Это уже не первый случай, когда Байден «лишает» себя президентского кресла.

«Когда президент Харрис и я…», — сказал глава Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, известная своими оговорками, ранее назвала президентом США Дональда Трампа, который управлял страной до Джо Байдена. Представитель американской администрации поспешила исправиться и добавила слово «бывший».