Бэтмен в исполнении Бэйла признан лучшей киноадаптацией в истории

Москва, 19 марта. Первую строчку в рейтинге лучших исполнителей Бэтмена занял актер Кристиан Бэйл, который перевоплощался в супергероя на протяжении трех фильмов «Темный рыцарь», считают зрители.

Кинокритики журнала NME вынесли вердикт всем актерам, которые когда-либо перевоплощались в Бэтмена. Так, худшим актером они назвали Дэвида Мазуза, который играл юного Брюса в сериале «Готэм» (2014–2019 год). На то время актер был слишком юным, и у него не получилось раскрыть своей игрой все особенности Бэтмена, уверены зрители.

Бронзу рейтинга получил Бен Аффлек исполнитель супергероя в картинах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016), «Отряд самоубийц» (2016), «Лига справедливости» (2017), «Лига справедливости» Зака Снайдера (2021). На второй строчке расположился Адам Вест — он исполнил главную роль Брюса Уэйна в телесериале «Бэтмен» (19661968) и фильме 1966 года.

Лучшим актером в образе ночного мстителя Готэма признан Кристиан Бэйл. Актеру, считают кинокритики, удалось передать особенности Бэтмена как в костюме, так и вне его.

В скором времени Бэйл перевоплотится в роль злодея в новом фильме Marvel «Тор: Любовь и гром». Лучший в амплуа Бэтмена в будущей картине сыграет Убийцу богов.