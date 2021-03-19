Представляющие Белоруссию на Евровидении-2021 музыканты запишут новую песню

Минск, 19 марта. Белорусская группа «Галасы ЗМеста» сменит песню для конкурса «Евровидение», заявил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Причиной стал текст предыдущей композиции.

Организаторы конкурса в прошлой песне группы увидели «политический подтекст». На данный момент музыканты уже работают над новой песней.

Однако с решением организаторов согласились не все. По словам председателя Белтелерадиокомпании (БТ) Ивана Эйсмонта, в тексте прошлой песни не было ничего политического. Однако, как он заметил, каждый видит в композиции то, что ему выгодно.

«Это понятно любому человеку, кто знаком с русским языком», — добавил Эйсмонт.

Российская участница музыкального конкурса недавно также подверглась критике. Певицу Манижу осудила международная общественная организация «Союз православных женщин». В организации считают, что сценический образ певицы оскорбляет достоинство русских женщин, передает «Царьград».