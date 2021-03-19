Госдеп США напомнил о санкциях за участие в строительстве «СП-2»

Вашингтон, 19 марта. Участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2» компании должны немедленно прекратить работы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госдеп США выпустил очередное предупреждение, в котором напомнил о санкциях за участие в реализации российского проекта «Северный поток — 2». Об этом говорится в письменном заявлении американского госсекретаря.

Блинкен добавил, что Госдеп внимательно наблюдает за этапами строительства и анализирует сведения об участниках работ.

«Как говорили разные администрации США, этот трубопровод — геополитический проект России, целью которого является разделить Европу и ослабить энергобезопасность Европы», — говорится в заявлении Блинкена.

Американский президент Джо Байден ранее допустил введение новых санкций против компании-оператора Nord Stream 2 AG. Она отвечает за строительство трубопровода «Северный поток — 2». Под ограничения могут попасть и другие компании, связанные с реализацией проекта.