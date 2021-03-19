«Не контролирует свой язык»: Жириновский ответил Байдену на слова о РФ

Москва, 19 марта. Слова американского лидера Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине звучат абсурдно. Такое заявление сделал глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Депутат заявил, что несдержанность Байдена стала ложью, которую он бросил в лицо всем гражданам планеты. Жириновский напомнил, что американский лидер находится на своем посту менее 100 дней, но уже позволил себе такой «умопомрачительный поступок».

«Обвинение, которое он так легко, походя бросил в адрес президента России, недопустимы в отношениях между любыми странами, а тем более на уровне двух ядерных сверхдержав», — заметил депутат.

Жириновский добавил, что Байден в силу своего возраста уже может «не отдавать отчет в своих действиях». Такие поступки в итоге обойдутся США слишком дорого при любом ближайшем разговоре по международной безопасности.

Парламентарий в итоге предложил называть вещи своими именами. По его словам, США являются «врагом», а во главе страны стоит человек, который «не контролирует свой язык».

«Может, он и на кнопку захочет нажать дрожащей рукой? Мы этого не можем допустить», — заявил лидер ЛДПР.

Причиной такого гневного выпада стало интервью Байдена американским журналистам. Он в ходе беседы нелестно выразился в адрес российского лидера, что сильно взбудоражило общественность.