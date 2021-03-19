Звезда TikTok Даня Милохин похвастался новым авто за 10 млн рублей

Москва, 19 марта. Блогер и музыкант Даня Милохин, несмотря на юный возраст, живет на широкую ногу. В четверг 19-летний музыкант продемонстрировал своим подписчикам новый Mercedes-Maybach.

«Вот и машинка», — лаконично подписал серию фотографий в Instagram Милохин.

Приблизительная стоимость автомобиля составляет порядка 10 млн рублей. Правда, в одном из интервью блогер признался, что пока не умеет распоряжаться финансами.

Подписчики и друзья Милохина в комментариях похвалили его за достижение.

«Красавчик», — написала экс-ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова.

«Поздравляю, серьезный шаг», — добавила певица Клава Кока.

«Ого! Класс! Молодец! Поздравляю!» — отметилась певица Юлианна Караулова.

Милохин, которому в конце прошлого года исполнилось 19 лет, вырос в детдоме, куда его отдала родная мать. Однако теперь юный блогер входит в список журнала Forbes с ежемесячным доходом более 2,8 млн рублей.

Ранее digital-директор рекламного агентства Main Target Антон Быков заявил, что знаменитые российские блогеры могут заработать 10 млн рублей за пару месяцев. По его словам, Милохин оценивает рекламу на своей странице в Instagram в 800 тыс. рублей, в TikTok — 500 тысяч рублей. При этом он публикует не менее четырех постов в месяц на каждой из платформ.