Стали известны все участники четвертьфинала футбольной Лиги Европы

Москва, 19 марта. Восемь футбольных клубов прошли в четвертьфинал Лиги Европы. Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала запланирована на 19 марта в швейцарском Ньоне.

Участие в 1/4 финала футбольной Лиги Европы примут английские клубы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», испанские «Вильярреал» и «Гранада», итальянская «Рома». В тот же список вошли нидерландский «Аякс», чешская «Славия» и хорватское «Динамо».

По итогам жеребьевки команды из одной страны могут встретиться на поле. Первые матчи в рамках четвертьфинала должны пройти уже 8 апреля, а ответные — 15 апреля.

Накануне в Москве завершилась игра между столичным «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом» в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу. Встреча команд закончилась со счетом 5:1 в пользу москвичей.