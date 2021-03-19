Губернатор Севастополя Развожаев напомнил о роли города в воссоединении Крыма и РФ

Севастополь, 19 марта. Семь лет назад жители Крыма и Севастополя определили свою историческую судьбу. На полуострове отпраздновали годовщину воссоединения с Россией.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выступил с речью перед горожанами. Он отметил тот факт, что люди вновь объединились, вышли на улицы, чтобы отпраздновать знаменательное событие. По его словам, вернуться в состав России получилось благодаря воле жителей полуострова, их сердцам и настоящей вере в лучшее.

«Вы сделали <…> это семь лет назад. И я понимаю, стоя здесь сегодня на этой сцене, что если нужно будет сделать, вы сделаете это, сколько бы лет ни прошло. Потому что это такой город, потому что это такие люди, потому что вся Россия всегда смотрит на Севастополь. С праздником вас, дорогие севастопольцы! <...> Я уверен, что мы никогда не подведем нашу страну»,— поздравил горожан Развожаев.

После речи губернатора, севастопольцы спели гимны России и города. Не только голоса людей и политиков звучали в этот памятный день. Группа «Любэ» выступила в Севастополе на празднике в честь воссоединения полуострова с Россией.