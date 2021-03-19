Меладзе впервые прокомментировал беременность 41-летней Джанабаевой

Москва, 19 марта. Певец Валерий Меладзе отреагировал на новость о третьей беременности своей супруги Альбины Джанабаевой. О прибавлении в семье несколько дней назад рассказала сама артистка.

Джанабаева опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором объявила о своей беременности. Певица не стала раскрывать подробности, предпочтя оставить их в секрете. Сообщение она сопроводила фотографией, на которой позирует с округлившимся животом.

Накануне Меладзе показал фотографию со своими дочками от первого брака. В публикации он написал, что считает детей самым ценным и лучшим, что есть в его жизни. Артист добавил, что карьера стоит для него на втором месте после семьи.

«За этим столом хватит места и для моих дочек, и для моих сыновей! Но, похоже, скоро понадобится еще один стул», — намекнул Меладзе на пополнение в семье.

У Меладзе и Джанабаевой уже есть двое совместных сыновей по имени Константин и Лука. Оба мальчика интересуются музыкой. Старший берет уроки по сольфеджио, а младший учится играть на барабанной установке.

На днях Джанабаева обратилась к поклонникам с просьбой не вмешиваться в ее личную жизнь и не поздравлять преждевременно ни ее, ни Меладзе с прибавлением в семье.