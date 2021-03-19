Участники учений ВДВ в Крыму «захватили» аэродром условного противника

Симферополь, 19 марта. Российские военные проводят учения на территории Крыма. В маневрах на полигоне «Опук» на востоке Крыма десантники и артиллеристы «захватили» аэродром условного противника.

Всего из семи самолетов Ил-76МД авиации ВКС России на парашютах десантировались более 350 военных и три боевые машины десанта БМД-2К-АУ. Также для ограничения маневренности условного врага, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ высадили тактический воздушный десант.

В рамках учений десантники отработали наступление при поддержке батареи 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 «Нона-С», захватив плацдарм на побережье Черного моря для высадки главных сил Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ. Последний прибыл на место водным транспортом.

Замглавы Минобороны России Андрей Картаполов сообщал, что Украина и иностранный военный контингент стран НАТО проведут у Крыма восемь военных учений в 2021 году. Представитель оборонного ведомства отметил, что военное присутствие Альянса в Черном море значительно возросло после того, как полуостров Крым вошел в состав России.