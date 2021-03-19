Митя Фомин удивил подписчиков эротической фотосессией с собакой

Москва, 19 марта. Экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин решил развеселить поклонников, опубликовав серию снимков со своим питомцем. Только вот на фотографиях музыкант был абсолютно голым.

На снимках Фомин позирует, оседлав свою собаку Снежу. На кадрах отчетливо видно, что певец полностью избавился от одежды. В комментарии к посту он предупредил: «Детям не листать!».

«Чет давно нас со Снежей не было в «Вечернем Урганте». Пора напомнить о своем существовании. И вам доброго утречка пожелать!» — написал музыкант.

Комментарий он дополнил шуточным четверостишием Аркадия Нерубашкина:

«Таких как я зовут собачник.

Я пахну псиной за версту.

На поводке гулять по скверу

Иду».

Поклонники музыканта шутку не оценили. В комментариях они сравнивают его с эпатажным актером Алексеем Паниным, неоднократно становившимся героем секс-скандалов.

«Митя, вы и так интересный. Не надо вот этого всего… Не обесценивайте себя такими фото», — советует пользователь под ником sad_kazan__.

«Даже собачке вашей стыдно за вас. Такой взгляд», — добавила znamenskaya_marina.

«Митя, надеюсь ты никак Леха Панин? А то как-то тревожно смотреть на такие фотографии звезд российской тусовки», — посетовал kourakin_evgenii.

Ранее ФАН составил топ-5 неженатых перспективных мужчин российского шоу-бизнеса. Одну из строчек рейтинга занял Фомин, который ни разу не был в браке и в возрасте 47-ми лет не имеет детей. Из-за мимолетных редких романов вокруг личности артиста развились слухи о его сексуальной ориентации. Фомин в свою очередь все отрицает, в интервью он признался, что ему не удается совмещать личную жизнь и работу.