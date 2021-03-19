Кожа лица нуждается в особом уходе при частом ношении защитных масок

Москва, 19 марта. Частое ношение защитных масок вызывает раздражение и высыпания на коже лица. Чтобы избежать этого процесса, необходимо правильно ухаживать как за кожей, так и за самой маской.

Специалисты называют прыщи от ношения маски маскне. Высыпания появляются из-за высокой влажности, температуры и ограниченной циркуляции воздуха, передает Infox. Из-за естественных движений маска может создавать ссадины на лице.

Бороться с появлением маскне можно при помощи использования тонизирующей и мицеллярной воды с антибактериальными и противовоспалительными свойствами, гелей для умывания. Необходимо следить, чтобы приобретенная косметика была без содержания спирта. Стоит два раза в неделю делать пилинг лица.

Кожу необходимо регулярно очищать и увлажнять, дополнительную защиту может обеспечить легкий крем. Выбор маски является не менее важным аспектом. Лучше остановиться на одноразовых моделях или из натуральных тканей.

Специалисты Роскачества ранее определили лучшие защитные маски. Ни одна из них не может гарантировать 100% гарантию защиты, но некоторые модели довольно надежны.