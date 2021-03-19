«Мы это сделали»: Чалый обратился к севастопольцам в годовщину Крымской весны

Севастополь, 19 марта. «Народный мэр» Севастополя Алексей Чалый напомнил о роли севастопольцев в воссоединении Крыма с Россией и поздравил горожан с годовщиной исторического события.

Жители Крыма и Севастополя отметили седьмую годовщину воссоединения с Россией. Демократическое решение определило дальнейшую судьбу развития полуострова и открыло новые перспективы для региона.

В этот день в Севастополе лил дождь. Но непогода не помешала собраться людям вместе, как в 2014 году на общекрымском референдуме. Севастопольцев с праздником поздравил «народный мэр» города Алексей Чалый. Он отметил, что в праздничный день хочет говорить исключительно о «хорошем». Чалый напомнил жителям Севастополя, какая атмосфера витала в городе семь лет назад.

«Пожалуй, такого количества счастливых людей, собранных в одном месте в одно время, мне не доводилось видеть в жизни и, наверное, уже и не доведется. В этой связи, я думаю, что не будет большой банальностью повторить слова, сказанные в этом месте в те дни — семь лет назад. Думаю, что смысл их будет актуальным еще многие лета… Ну что, ребята, мы сделали это! Именно мы это сделали! С праздником, город!» — обратился к севастопольцам Чалый.

На Крымском полуострове сегодня широко отмечают годовщину воссоединения с Россией. В новом выпуске программы «Зона» ее ведущий, публицист Игорь Кимаковский и его гость писатель, полковник запаса ГРУ Владимир Кошелев разбирались, почему состоялась Крымская весна.