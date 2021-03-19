Депутат Московской областной думы Чаплин планирует баллотироваться в Госдуму

Москва, 19 марта. Областной депутат Никита Чаплин может выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму от партии «Единая Россия». Он поборется в Коломенском одномандатном избирательном округе.

Чаплин начал свою политическую карьеру в 25 лет, когда стал депутатом Московской областной думы. После он возглавил комитет по экологии в региональном парламенте, где боролся за сохранение заповедников и вступался за судьбу усадьбы «Архангельское».

Несколько раз мужчина избирался в областную думу Москвы и занимал разные должности. По сообщению «Вестей Подмосковья», он может быть выдвинут кандидатом в депутаты Государственной думы РФ по Коломенскому одномандатному избирательному округу № 119. Депутат уже сейчас уделяет повышенное внимание этим территориям в ходе плановых посещений.

В «Единой России» рассказали, когда планируется подвести итоги предварительного голосования в Госдуму. Руководство партии намерено завершить праймериз в этом году 1 июня.