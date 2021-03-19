Военная академия РВСН проводит подготовительные мероприятия к параду Победы

Москва, 19 марта. Военнослужащие академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) 9 мая пройдут парадным маршем по Красной площади в честь 76-й годовщины Великой Победы.

Сейчас подготовку к параду курсанты и офицеры проводят на территории академий. К концу марта военнослужащие начнут тренировки на подмосковном полигоне Алабино. Руководить парадным расчетом РВСН будут начальник академии Леонид Михолап и глава Серпуховского филиала Андрей Морозов.

Во время парада Победы Россия традиционно продемонстрирует новые образцы военной техники. Гости и телезрители смогут увидеть танки Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата».