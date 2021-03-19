Новый водозабор на реке Бельбек снимет острый вопрос засухи Севастополя

Севастополь, 19 марта. Проект постройки нового водозабора на реке Бельбек предусматривает подачу 50 тысяч кубометров воды в день. Такая мера позволит решить вопрос засухи в Севастополе.

Водозабор на реке Бельбек начал работать рядом с селами Камышлы и Дальнее. Он подпитывается паводковыми водами, которые раньше впадали в море. Официальное открытие состоялось 18 марта 2021 года.

«Изначально планировалось строить два водохранилища. Одно на Коккозке, в Соколином, а второе — в балке в селе Камышлы. Мы изучили оба варианта и поняли, что они не подходят. В Камышлах дно балки создано для известняков, водопотери были бы внушительные», — объяснил геолог Крымского федерального университета им. Вернадского Геннадий Самохин.

С помощью нового водозабора можно накапливать достаточное количество воды. Его отстроили за короткое время — 115 дней. Были опасения, что природа пострадает, но запуск в тестовом режиме опроверг их. В Крыму пока такие гидротехнические сооружения не строят. Но Севастополь стал первым городом, который решил проблему засухи.

Проблема подачи пресной воды остро стоит в Крыму. Правительство РФ поставило задачу построить две опреснительные установки в Симферополе и Ялте. С их помощью могут поступать по 20 тысяч кубометров воды в сутки. К проектированию уже приступил подрядчик.