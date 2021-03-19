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Новый водозабор на реке Бельбек снимет острый вопрос засухи Севастополя

Новый водозабор на реке Бельбек снимет острый вопрос засухи Севастополя

Севастополь, 19 марта. Проект постройки нового водозабора на реке Бельбек предусматривает подачу 50 тысяч кубометров воды в день. Такая мера позволит решить вопрос засухи в Севастополе.

Водозабор на реке Бельбек начал работать рядом с селами Камышлы и Дальнее. Он подпитывается паводковыми водами, которые раньше впадали в море. Официальное открытие состоялось 18 марта 2021 года.

«Изначально планировалось строить два водохранилища. Одно на Коккозке, в Соколином, а второе — в балке в селе Камышлы. Мы изучили оба варианта и поняли, что они не подходят. В Камышлах дно балки создано для известняков, водопотери были бы внушительные», — объяснил геолог Крымского федерального университета им. Вернадского Геннадий Самохин.

С помощью нового водозабора можно накапливать достаточное количество воды. Его отстроили за короткое время — 115 дней. Были опасения, что природа пострадает, но запуск в тестовом режиме опроверг их. В Крыму пока такие гидротехнические сооружения не строят. Но Севастополь стал первым городом, который решил проблему засухи.

Проблема подачи пресной воды остро стоит в Крыму. Правительство РФ поставило задачу построить две опреснительные установки в Симферополе и Ялте. С их помощью могут поступать по 20 тысяч кубометров воды в сутки. К проектированию уже приступил подрядчик.

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