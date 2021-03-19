«Пенсии будут по 500 евро»: украинец рассказал, как вспыхнул Майдан в Киеве

Киев, 19 марта. Украинцы поддержали протест на Майдане из-за подмены понятий в вопросе пропаганды евроинтеграции. Об этом рассказал участвовавший в протестных акциях адвокат Андрей Гожый.

Непоследовательность в политике власти во главе с Виктором Януковичем привели к государственному перевороту, гражданской войне и потере территорий, сообщает «Украина.ру». Первые протесты начались в ноябре 2013 года. Гожый рассказал, что тогда люди не понимали сути происходящего и выходили на улицы совсем по другим поводам.

Украинские власти тогда вели активную пропаганду евроинтеграции. Телеканалы вещали о будущих пенсиях по 500 евро и низких ценах на продукты. Люди в эти обещания поверили.

«Тогда по всем телеканалам крутили тезисы, что вот, завтра подпишем Соглашение об ассоциации, и у нас пенсии будут по 500 евро, а цены на продукты будут европейские, дешевле, чем у нас. Что у нас будут евростандарты, будут ресурсы», — рассказал Гожый.

Тогда украинцы думали, что действительно вступают в Евросоюз. Однако на самом деле страна подписывала торговую ассоциацию на невыгодных для нее условиях. Политика велась в рамках многовекторности. Но тем самым государство обмануло людей. Когда вдруг было объявлено, что Соглашение об ассоциации с ЕС Украина не подписывает, народ это воспринял так, будто власти отказываются вступать в Евросоюз вступить.

Последствия событий на Майдане для Крыма недавно оценила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская. Она рассказала, что тогда Украина раскололась на две части и территорию полуострова Киев отключил от всего.