Считается, что традиция упаковывать подарки возникла еще в XVII веке в Италии, где появилась мода преподносить в дар сладости в симпатичных нарядных коробочках. Идея очень приглянулась французам, которые быстро придумали для новой традиции изящное название — вкусные презенты в красивой упаковке стали именовать бонбоньерками (в переводе с французского bonbon означает «конфета»). Спрос рождает предложение, и довольно быстро появились люди, занимавшиеся изготовлением таких коробочек на заказ. Основными клиентами ремесленников были аптекари и владельцы кондитерских лавок.

Индустрия массового производства упаковочной бумаги зародилась в США в конце XIX века, когда предприниматели поняли, что красиво упакованный товар продается лучше, чем аналогичный предмет без упаковки.

Традиция заворачивать подарки в бумагу или ткань существовала и в царской России. Об этом свидетельствует фрагмент из произведения Алексея Толстого «Детство Никиты», в котором писатель, рассказывая о праздновании Рождества в семье дворян, пишет: «Там же под елкой лежали бумажные пакеты с подарками для мальчиков и девочек, завернутые в разноцветные платки».

Сегодня дарить неупакованный подарок стало едва ли не зазорным. Конечно, можно обойтись подарочным пакетом из магазина, но красивая и оригинальная упаковка всегда свидетельствует не только о хорошем вкусе дарителя, но и о том, что он действительно старался и готовился к празднику, думая о том, чтобы порадовать своего адресата.

Затейливая упаковка превращает даже самый обыденный подарок в сюрприз, который продлевает удовольствие от получения презента. Для того, кто дарит, выбор и упаковка подарка превращаются в увлекательный творческий процесс, который наполняет душу радостью и предвкушением праздника.

Конечно, можно обратиться к услугам профессионалов, которые помогут с оформлением, но мы решили посвятить статью тому, как красиво упаковать подарок своими руками, чтобы он надолго остался в памяти. Творите, используйте подручные материалы, привлеките к увлекательному процессу детей и удивляйтесь насколько это здорово и весело. А мы постараемся помочь с идеями и покажем на фото как красиво упаковать подарок.

Как красиво упаковать подарок в подарочную бумагу

Упаковка в подарочную бумагу и коробку — это классика жанра. Таким образом можно упаковать абсолютно любой подарок от кружки до футболки. Каких только видов бумаги нет на прилавках магазинов! Крафтовая, матовая, блестящая, лощеная, перламутровая, сатиновая, фольгированная, с рисунком и без, строгая однотонная или переливающаяся всеми цветами радуги — всего не перечислить. Делая выбор нужно прежде всего основываться на личности того, кому вы делаете подарок.

Нежной юной особе подойдет обертка в пастельных тонах с романтичным орнаментом и атласными лентами.

Женщине постарше наверняка понравится коробочка, завернутая в крафтовую бумагу, украшенную приклеенным на нее кружевом. Попросите детей окунуть в белую краску спонж и «проштамповать» лист — так получится милый горошек.

Кстати, такая нарочито грубоватая бумага как нельзя лучше подойдет для брутального мужчины. Оберните ей коробку и перевяжите бечевкой, а концы закрепите сургучом, который можно без проблем найти в интернет-магазинах и даже сделать на заказ с нужной надписью.

Подарок ребенку непременно должен быть ярким и красочным, поэтому выбирайте соответствующую бумагу сочных цветов, можно с традиционно детскими рисунками — воздушными шариками, мишками, машинками или любимыми мультипликационными персонажами.

Никаких хитрых приспособлений для работы вам не понадобится, только ножницы, двусторонний скотч, сам упаковочный материал и декоративные элементы на ваш вкус. А вот некоторая сноровка потребуется, поэтому, если заворачиваете коробочку впервые, лучше предварительно потренироваться.

Как красиво упаковать подарок без коробки и бумаги

Бывает и так, что под рукой не оказывается ни того, ни другого. Причем в магазинах тоже. Это не такая уж редкая ситуация, особенно перед большими праздниками, когда все приличное уже разобрали, а на полках остается нечто совершенно непотребное. Без паники! На помощь придут подручные материалы. Предлагаем несколько небанальных и симпатичных вариантов на экстренный случай:

Газета . Да, самая обычная из киоска напротив. Желательно черно-белая. Если собираетесь упаковывать подарок на День рождения, желательно, если выпуск будет от того же числа, когда появился на свет именинник. Особое внимание уделите декору. Подойдут ленты, бечевка или жгут, сухоцветы, шишки, желуди и другой подручный материал. Проявите фантазию, и все получится.

Старая контурная карта или атлас . Такой вариант наверняка понравится любителям дальних странствий, которые сейчас несколько ограничены в своих передвижениях по миру.

Крафтовая бумага . Похоже, без нее никуда, но это действительно модный, недорогой и симпатичный способ преподнести презент красиво. Таким материалом можно совершенно бесплатно разжиться в любом крупном строительном или мебельном магазине, где его используют для упаковки товаров. Сверху можно приклеить черно-белые фото, отрезки кружева, тесьму, детские рисунки, нарисовать любые узоры или прикрепить засушенные цветы и ягоды, дополнить композицию еловыми веточками, бусинами или пуговицами. Если некогда идти за крафтовой бумагой, можно заменить ее обычной белой, которая станет отличным холстом для воплощения ваших фантазий.

Ткань. Подойдет любая красивая, но особенно торжественно выглядят бархат и велюр. Если хочется добавить брутальности, обратите внимание на мешковину и грубый лен.

Как красиво упаковать подарки нестандартной формы

Далеко не всегда мы выбираем в подарок что-то, имеющее идеальную прямоугольную форму.

Расскажем, как удивить и порадовать близкого человека не только содержимым, но и внешним видом подарка, который не получается упаковать классическим способом.

Бутылка. Предположим, вы решили преподнести другу дорогое вино, но представления не имеете как красиво его упаковать, а стандартные подарочные пакеты кажутся вам скучными и банальными. Решение есть. И даже не одно. Например, можно завернуть емкость в красивую бумагу, перевязать в районе горлышка лентой, а из верхней части нарезать бахрому, закрутив каждую полоску ножницами, чтобы получились «кудряшки» вроде серпантина. Или превратить бутылку в подобие вазы. Для этого оберните бутыль бумагой, а образовавшееся сверху отверстие заполните композицией из цветов или хвойных растений. Еще одна уютная зимняя идея — вставить сосуд в отрезанный от свитера рукав и перевязать лентой у горлышка.

Предположим, вы решили преподнести другу дорогое вино, но представления не имеете как красиво его упаковать, а стандартные подарочные пакеты кажутся вам скучными и банальными. Решение есть. И даже не одно. Например, можно завернуть емкость в красивую бумагу, перевязать в районе горлышка лентой, а из верхней части нарезать бахрому, закрутив каждую полоску ножницами, чтобы получились «кудряшки» вроде серпантина. Или превратить бутылку в подобие вазы. Для этого оберните бутыль бумагой, а образовавшееся сверху отверстие заполните композицией из цветов или хвойных растений. Еще одна уютная зимняя идея — вставить сосуд в отрезанный от свитера рукав и перевязать лентой у горлышка. Продукты. Всякого рода вкусности считаются подарком, который всегда придется ко двору и подойдет даже для тех, у кого «все есть». Чай, кофе и конфеты — стандартный набор, актуальный практически для любого случая, будь то День учителя или Новый год. Как упаковать их так, чтобы привычный набор заиграл новыми красками? Классический вариант — плетеная корзина или симпатичный деревянный ящик. Помимо основного содержимого внутрь кладут различные декоративные дополнения — деревянную или бумажную стружку, сухоцветы, фрукты, веточки ели, шишки. Все вместе упаковывают в прозрачную пленку и перевязывают красивой лентой с бантом.

Всякого рода вкусности считаются подарком, который всегда придется ко двору и подойдет даже для тех, у кого «все есть». Чай, кофе и конфеты — стандартный набор, актуальный практически для любого случая, будь то День учителя или Новый год. Как упаковать их так, чтобы привычный набор заиграл новыми красками? Классический вариант — плетеная корзина или симпатичный деревянный ящик. Помимо основного содержимого внутрь кладут различные декоративные дополнения — деревянную или бумажную стружку, сухоцветы, фрукты, веточки ели, шишки. Все вместе упаковывают в прозрачную пленку и перевязывают красивой лентой с бантом. Деньги. Помните старый анекдот, когда пациент дарит доктору конфеты, а тот его спрашивает: «Кто вам разрешил тратить мои деньги?». Шутки шутками, а в некоторых случаях энная сумма действительно лучший подарок. Традиционно такой презент преподносят в конверте, но есть и более интересный способ красиво упаковать деньги. Возьмите обычную стеклянную банку, туда положите то количество купюр, которое посчитаете нужным, и оберните тару мешковиной, лентами, кружевной тесьмой или декорируйте емкость в технике декупаж, которой легко научиться, посмотрев пару обучающих мастер-классов в интернете.

Помните, что какой бы из предложенных вариантов упаковки вы ни выбрали, главное, чтобы адресат почувствовал ваше уважение, любовь и заботу, даже если подарочная бумага ляжет не так ровно, как хотелось бы, а бант будет далек от идеала.