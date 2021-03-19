Ксению Бородину раскритиковали за новую прическу

Москва, 19 марта. Популярная телеведущая Ксения Бородина показала фото в новом облике. Звезда сделала себе трендовую прическу.

На своей странице в социальной сети Instagram она разместила снимок, на котором предстала с новой прической. Знаменитость подстриглась под каре.

«Не выдержала душа поэта. Хотела отрастить волосы, но вот эта длина, ну вы знаете, когда ни туда, ни сюда и в итоге», — написала Ксения в соцсети.

Новый образ звезды скандального телепроекта «Дом-2» озадачил интернет-пользователей. Мнения поклонников о новом виде Бородиной разделились. Некоторые высказались, что светской львице идет новая прическа, другие же были более категоричны в этом вопросе.

«С той длиной было лучше», — отметил комментатор.

«У вас с вашими подругами стрижки одинаковые, лучше отпускайте», — посоветовал пользователь Сети.

«Старит!» — резюмировал фолловер.

«Что за страх божий», — раскритиковали ведущую поклонник.

Ксения Бородина делится с поклонниками фотографиями и мыслями на разные темы. Знаменитость не стесняется говорить и о конфликтах, и казусах, которые с ней произошли. В начале марта — за несколько дней до дня рождения — звезда получила заказ из интернет-магазина. Телеведущей пришла юбка, в которую она смогла влезть только одной ногой.