Депутат Рады Деркач обнародовал запись матерящегося на русском языке Порошенко

Киев, 19 марта. Аудиозапись, содержащую реплику экс-президента Украины Петра Порошенко после его разговора с лидером США Джо Байденом, опубликовал в Сети депутат Верховной рады Андрей Деркач.

Пленка разговоров содержит матерную брань Порошенко на русском языке. Депутат Рады отметил, что при публикации записи разговоров бывшего президента Украины, сделанной после беседы с Байденом, он разоблачал коррупцию, сообщает «Страна.ua».

Деркач заявил, что бывший президент убирал с должностей людей, которые препятствовали компании «Бурисма» в получении денег от семьи Байденов за политическую «крышу». Аудиозапись была сделана после разговора с нынешним хозяином Белого дома в 2016 году.

Политик также обсудил национализацию «Приватбанка». При этом Порошенко общался с собеседником на русском языке и позволял себе нецензурные выражения.

Недавно возможность Порошенко вновь занять пост президента оценил политолог Святослав Вышинский. Он отметил, что лидер Украины Владимир Зеленский может потерять власть, если премьер-министром страны станет сильный политик. При этом премьерское кресло может занять и Порошенко.