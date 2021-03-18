Системы видеонаблюдения установят в девяти парковых зонах Сочи

Сочи, 18 марта. Девять сочинских парков оборудуют новыми системами видеонаблюдения до 1 июля. Для этих целей будет закуплено 90 видеокамер и сопутствующее оборудование.

Речь идет не только об обычных обзорных камерах. Вместе с ними в тестовом режиме будут установлены несколько моделей с функцией распознавания лиц. По итогам тестирования будет принято решение о возможном дооснащении ситуационного центра «Безопасный Сочи» системами нейросетевого видеоанализа.

Видеокамеры с выводом изображения в городской ситуационный центр установлены в четырех подземных переходах. До конца года аналогичные системы планируется установить еще в пяти переходах с большим потоком пешеходов.

Сейчас видеонаблюдение организовано в 18 парках и скверах в Сочи. На их территории стоят 92 современные цифровые видеокамеры с высоким разрешением.

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