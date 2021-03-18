«Между схватками»: Эмили Ратаковски показала снятые в момент родов фото

Москва, 18 марта. Американская супермодель Эмили Ратаковски поделилась в Instagram необычными снимками. Девушка обнародовала «фотосессию», сделанную прямо во время родов ее первенца.

Ратаковски опубликовала коллаж, собранный из нескольких знаковых моментов. На одном из них 29-летняя новоиспеченная родительница переживает схватки, на другом — использует кислородную маску. Дальнейшие кадры показывают Ратаковски вместе с новорожденным ребенком на груди. Публикация набрала более миллиона лайков. Младенца назвали Сильвестр-Аполло, он родился 8 марта.

«Между схватками, первые моменты со Слаем. Жизнь!» — прокомментировала публикацию модель.

Супермодель также отметила, что ей нравится идея навязывать ребенку как можно меньше гендерных стереотипов. Поэтому пол ребенка станет известен после его 18-летия.

«Мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и тогда он сам сообщит нам об этом», — высказала свои взгляды на воспитание Эмили Ратаковски.

Американская звезда состоит в браке с актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Пара поженилась в феврале 2018 года после нескольких недель отношений. О беременности актрисы стало известно в октябре 2020 года. Ратаковски объявила о своем положении, снявшись для обложки журнала Vogue. Она продемонстрировала фанатам живот и подтвердила информацию о беременности в интервью.

Будучи на седьмом месяце беременности, модель решилась на смелую фотосессию. Ратаковски снялась обнаженной в своей ванной комнате и опубликовала фото в соцсети. Однако пользователи не одобрили такой откровенности со стороны звезды.