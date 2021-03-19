Композитор Зацепин объяснил, почему Варлей не дали исполнить «Песенку о медведях»

Москва, 19 марта. Композитор Александр Зацепин удивлен скандалом вокруг записи «Песенки о медведях» из культового фильма «Кавказская пленница». По его словам, режиссер Леонид Гайдай изначально планировал, что композицию для картины будет исполнять Аида Ведищева.

Ранее заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей заявила, что у нее украли знаменитую песню о медведях, которые «трутся о земную ось». Звезда «Кавказкой пленницы» считает, что песню, ставшую впоследствии всенародно известной, буквально увели у нее из-под носа. Актриса также обвинила Гайдая в домогательствах.

В беседе с «КП-Петербург» Зацепин назвал ситуацию странной, поскольку изначально фонограмма песни писалась с Ведищевой. Поскольку Варлей тоже захотела записать песню, режиссер пошел ей навстречу.

«Леонид Гайдай послушал ее, позвал меня, говорит: «Послушал Варлей, ничего нового в ее исполнении нет. Она сделала копию с Ведищевой». Я ему ответил: «Тебе решать, мне больше нравится Ведищева». Он сказал, что ему тоже. Но Варлей сейчас тянет одеяло на себя. Она же как-то заявляла подобное и про другую песню, что она должна была петь первой. Ну, хочет она быть первой, пусть будет первой. Я говорю то, что было, мне безразлично совершенно сейчас это», — подчеркнул знаменитый композитор.

По его словам, после записи песни о ней все забыли и не вспоминали до того момента, как Варлей решила устроить скандал.

«Гайдай единственное, что рассказывал мне про Варлей: «Она не актриса, пришла из цирка. Я ей все сцены проигрывал, она за мной повторяла», — добавил Зацепин. — Что касается обвинений Варлей в домогательствах со стороны режиссера, я эту кухню не знаю, я не уверен, что это было, я не думаю, что это так».

Ранее в беседе с ФАН свою версию событий изложил музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, Гайдай дал задание Зацепину найти певицу, которая споет «Песенку о медведях». Композицию пробовали петь и Нина Бродская, и другие известные певицы, однако режиссеру не нравилось слишком профессиональное исполнение. Тогда сама Наталья Варлей вызвалась исполнить эту песню, и поначалу Гайдаю даже понравился ее вариант. Однако потом кинематографист привел к Зацепину Ведищеву и попросил записать именно ее. Так исполнение Ведищевой и было утверждено.

Соседов не исключил, что на Гайдая «кто-то надавил сверху», поскольку многие уверены, что «кандидатура Ведищевой была утверждена свыше».