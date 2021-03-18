Американского актера Арми Хаммера обвинили в сексуальном насилии

Лос-Анджелес, 18 марта. Звезда фильма «Назови меня своим именем» Арми Хаммер жестоко изнасиловал девушку в 2017 году. Об этом сообщила 24-летняя Эффи Ангелова.

Молодые люди познакомились в интернете пять лет назад и периодически встречались для секса. В 2017 году в Лос-Анджелесе актер якобы перешел грань и в течение четырех часов бил девушку кнутом по ногам, ударял об стену головой и насиловал.

«Эти четыре часа я пыталась уйти, но он не отпускал меня. Я думала, что он меня убьет. Потом он ушел без какого-либо переживания о моем состоянии», — рассказала Эффи Ангелова в видеообращении.

Сексолог Александра Миллер ранее назвала пристрастие Арми Хаммера к насилию и каннибализму отклонением и предположила, что актер может страдать от расстройства личности. Специалист допустила, что голливудская звезда получает удовольствие от секса только, когда причиняет боль другим.