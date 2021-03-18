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Исторический дом во Владивостоке восстанавливают после тайфуна «Майсак»

Исторический дом во Владивостоке восстанавливают после тайфуна «Майсак»

Владивосток, 18 марта. Реконструкция исторического здания на Светланской, 87 вновь начата. Фасад дома во Владивостоке стал осыпаться после восстановительных работ в прошлом году, пишет PrimaMedia.

Мэрия города рассказала, что накануне подрядчики обсудили условия с представителями организации, которая занимается обслуживанием дома. В первую очередь работники разберут несущие угрозу разрушения части фасада здания. После этого начнется восстановительный ремонт.

В администрации Владивостока скорое разрушение объяснили не плохим качеством работ, а последствиями тайфуна «Майсак». Тогда пострадавшую кровлю отремонтировали, однако спустя время выяснилось, что затекания воды во время ливня произошли и в карниз.

Также недавно сообщалось, что в Приморье в пяти населенных пунктах установят площадки для экстремальных видов спорта. Инициатива стала одним из лауреатов конкурса бюджетирования «Твой проект».

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