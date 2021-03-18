Исторический дом во Владивостоке восстанавливают после тайфуна «Майсак»

Владивосток, 18 марта. Реконструкция исторического здания на Светланской, 87 вновь начата. Фасад дома во Владивостоке стал осыпаться после восстановительных работ в прошлом году, пишет PrimaMedia.

Мэрия города рассказала, что накануне подрядчики обсудили условия с представителями организации, которая занимается обслуживанием дома. В первую очередь работники разберут несущие угрозу разрушения части фасада здания. После этого начнется восстановительный ремонт.

В администрации Владивостока скорое разрушение объяснили не плохим качеством работ, а последствиями тайфуна «Майсак». Тогда пострадавшую кровлю отремонтировали, однако спустя время выяснилось, что затекания воды во время ливня произошли и в карниз.

Также недавно сообщалось, что в Приморье в пяти населенных пунктах установят площадки для экстремальных видов спорта. Инициатива стала одним из лауреатов конкурса бюджетирования «Твой проект».