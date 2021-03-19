В тайне от Киева: украинцы решают вопрос вакцинации «Спутником V» самостоятельно

Ужгород, 18 марта. Жители двух украинских районов Закарпатья, Виноградовского и Береговского, совершенно легально вакцинируются российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Киев отказался от сотрудничества с производителями из России в пользу завезенного из Индии препарата от коронавируса «Ковишилд», аналога «оксфордской» вакцины от AstraZeneca, которую из-за возможных побочных эффектов уже бойкотировали ряд стран. Около 61% жителей Украины отказываются ставить прививку ненадежными вакцинами. В стране уже есть множество случаев, подтверждающих небезопасность «Ковишилда».

Украинский журналист Александр Махов заразился коронавирусом спустя неделю после вакцинации. Незадолго до этого положительный результат теста на COVID-19 получил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на 15-й день после того, как публично поставил прививку от коронавируса.

Глава украинского Минздрава Максим Степанов заверяет граждан, что «Ковишилд» почти не вызывает побочных эффектов, с ними сталкивается только один процент привитых людей. Максимальная защита от COVID-19 появляется у человека только после введения второй дозы вакцины.

Несмотря на убеждения чиновников и публичных личностей, украинцы сами нашли выход из ситуации и начали прививаться «Спутником V». Российский препарат легально используется в Закарпатье, «зоне ответственности» Венгрии, которая признала вакцину из Москвы приоритетной.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что Евросоюз перенес даты поставок доз вакцины от коронавируса в страну. Несколько западных стран согласились поделиться с Киевом остатками своих препаратов от COVID-19.