Пожилая шведка умерла после вакцины от AstraZeneca

Стокгольм, 18 марта. Университетский госпиталь южной провинции Сконе сообщил о смерти пожилой пациентки после применения вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca.

Связь между смертельным исходом 60-летней шведки и вакцинацией пока еще не доказана.

«Этот случай, а также возможная связь смертельного исхода с вакциной изучается управлением лекарственных средств», — сообщила телеканалу SVT главврач госпиталя Даина Сельга.

Недавно стало известно о 13 случаях тромбоза в Германии у пациентов, привившихся от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Немецкие власти приостановили вакцинацию этим препаратом 15 марта.