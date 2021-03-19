Новосибирский трамвай №8 подключили к тарифу «Сетевая поездка»

Новосибирск, 18 марта. Проезд в трамвае №8 стал стоить в два раза дешевле по программе «Сетевая поездка» в Новосибирске. Скидка в 50% доступна держателям карты «ЕТК-Онлайн».

Скидка на вторую поездку действует в течение 60 минут. Она доступна пассажирам при пересадке с трамвайного маршрута №8 на станции метро «Площадь Маркса» или с любой другой станции метрополитена на этот наземный транспорт, сообщили в предприятии «Пассажиртрансснаб».

Трамвай №8 проходит по маршруту от остановки «Титова» до микрорайона «Чистая Слобода». Он останавливается рядом со станциями Новосибирского метрополитена «Студенческая» и «Площадь Маркса», уточнили на предприятии.

В Новосибирске увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте на 1 рубль. Такое решение приняло правительство города. Изменение цен затронуло как наземный транспорт, так и метро, отметил мэр Анатолий Локоть.