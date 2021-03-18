Регина Мянник вслед за Кудрявцевой удалила грудные импланты

Москва, 18 марта. Актриса Регина Мянник вдохновилась примером телеведущей Леры Кудрявцевой и избавилась от грудных имплантов.

На своей странице в Instagram Мянник предстала в бандаже с перевязанной грудью и сообщила, что сделала пластику груди еще в 90-х, а теперь решила позаботиться о своем здоровье.

«Я удалила импланты. И считаю своим гражданским и человеческим долгом рассказать об этом всем женщинам, находящимся в зоне риска от длительного ношения грудных имплантов. Спасибо за мужественный рассказ моей близкой подруге Леры Кудрявцевой. Она рассказала, каких последствий можно избежать, если вовремя обратиться к врачу», — рассказала актриса.

Операция была долгой, сейчас Мянник восстанавливается, но пока испытывает серьезную боль. Несмотря на неудобства, актриса рада, что приняла решение избавиться от силикона. Она подчеркнула, что ее совершенно не волнует, что теперь у нее будет первый размер груди.

«Конечно, я не могу никого отговаривать. Если вы хотите вставить импланты, никто не может вам запретить. <…> У меня не было таких серьезных проблем, которые имелись у Леры Кудрявцевой, но какие-то серьезные осложнения уже возникали», — добавила Мянник.

В конце 2019 года Кудрявцева перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.

По словам телеведущей, она решилась сделать грудь еще 16 лет назад в Петербурге, и тогда врачи давали пожизненную гарантию на импланты. Однако один из них все-таки лопнул, а его содержимое растеклось по телу телезвезды. Операция была крайне тяжелой, после нее Лера долго восстанавливалась.

Позднее она призвала девушек очень тщательно взвешивать все за и против увеличения груди и не рисковать зря здоровьем. Звезда опубликовала в соцсети фотографию разорвавшегося грудного импланта, чтобы шокирующим снимком привлечь внимание потенциальных клиенток пластических хирургов.