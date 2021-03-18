Губернатор Подмосковья рассказал о плане работ по благоустройству Звенигорода

Звенигород, 18 марта. Проект по благоустройству Звенигорода в Подмосковье стал победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Рабочие приступают к первому этапу работ.

Центральный парк Звенигорода получит новую инфраструктуру. На его территории установят беседки, ротонды, площадки, а также создадут новую дорожно-тропиночную сеть, передает «Подмосковье сегодня».

«Мы каждый год обновляем четыре-шесть небольших городов — Верея, Воскресенск, сейчас Звенигород. Программа очень востребована, жители воспринимают ее на ура», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Второй этап работ будет реализован в 2022 году. Рабочие приведут в порядок улицы Чехова, Почтовую, Малиновую и Московскую. Губернатор отметил, что облагораживать будут только те территории, которые необходимы жителям.

Ранее московские власти открыли новый путепровод через железнодорожные пути Белорусского направления МЖД в Одинцовском районе. Эта дорога значительно облегчит передвижение автовладельцев.