Прививку от коронавируса в Подмосковье сделали около 350 тысяч человек

Москва, 18 марта. Около 350 тысяч жителей Подмосковья привились от COVID-19, еще несколько миллионов человек готовятся к получению вакцины. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Региональные власти усиленно работают над прививочной кампанией. Вакцинирование максимального количества людей позволит ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу. Особенно важной прививка является для пожилых людей, которые находятся в зоне риска по COVID-19, передает «Подмосковье сегодня».

«Задача врачей — убедить, уговорить, особенно старшее поколение, что вакцинация, если нет противопоказаний, — все-таки это спасение», — заявил Воробьев в эфире канала «Россия–1».

Подмосковный губернатор Андрей Воробьев ранее встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Он доложил главе государства о ситуации с коронавирусом в регионе.