Дубль Соболева помог «Спартаку» разгромить «Урал» в матче РПЛ

Москва, 18 марта. Московский «Спартак» обыграл екатеринбургский «Урал» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу со счетом 5:1. Встреча состоялась на стадионе «Открытие Арена».

Дублем в составе хозяев отметились нападающие Джордан Ларссон и Александр Соболев. Еще один гол на свой счет записал полузащитник Куинси Промес. За «Урал» мяч забил Эрик Бикфалви. «Спартак» набрал 44 очка и занимают вторую строчку в турнирной таблице. «Урал» с 26 баллами находится на 12 месте.

Вчера состоялся центральный матч 23-го тура, в котором московский ЦСКА принимал петербургский «Зенит». Встреча закончилась со счетом 2:3 в пользу «сине-бело-голубых».